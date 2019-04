Vijf tips voor dit weekend: Ronde Van Vlaanderen, Mega Jungle Jump en Mannen Jeffrey Dujardin

05 april 2019

12u05 0 Lebbeke Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

SINT-NIKLAAS: Wielertoeristen rijden de Ronde Van Vlaanderen

Wie geen geduld heeft tot zondag te wachten voor de legendarische Ronde van Vlaanderen kan zaterdag al terecht langs het parcours voor wat wielergenot. Daar zullen 16.000 wielertoeristen de kasseien en het asfalt al eens opwarmen voor de profs met We Ride Flanders. De deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van 74, 139, 174 en 229 kilometer. De langste afstand vertrekt net als het parcours van de profs in Antwerpen en passeren langs Sint-Niklaas en Lokeren om te eindigen in Oudenaarde. De drie kortere afstanden starten en eindigen in Oudenaarde. Meedoen zal niet meer lukken, maar in totaal zal je wel maar liefst 63 nationaliteiten zien passeren in Sint-Niklaas. Russen, Canadezen en zelfs Indiërs komen zaterdag de Ronde eens berijden. Startschot om zaterdagochtend om 7 uur. Meer info op http://www.werideflanders.com/nl.

LEBBEKE: Oktoberhallen vol springkastelen

Wie dit weekend wil ervoor wil zorgen dat hun kindjes al hun energie ergens kwijt kunnen, zoek niet verder. Want in de Oktoberhallen begint zaterdag het ‘Mega Jungle Jump’. Vierduizend vierkante meter aan springkastelen en attracties. Een waar springparadijs voor kinderen van 2 tot 14 jaar, met een dertigtal verschillende springkastelen. Voor de toekijkende ouders is er natuurlijk een ruime cafetaria met drankjes en snacks. De toegang is gratis onder de 2 jaar en boven de 15 jaar. Zij mogen ook niet op de springkastelen. Tickets aan de kassa kosten 8 euro, in voorverkoop 7 euro. Meer info vind je hier.

DENDERMONDE: Lady Linn goes bigband

Voor sfeer, gezelligheid en een gezonde portie soul moet je zaterdag in cultuurcentrum Belgica zijn. Daar zal Lady Linn & Her Magnificent Seven het iets anders aanpakken dan we van haar gewend zijn. De groep bestaat 15 jaar en om dit te vieren bracht Lady Linn eind 2018 een bigband plaat uit. De bigband zal er ook bij zijn zaterdagavond. Die band bestaat uit muzikanten die ze doorheen de jaren door hun muzikaliteit en persoonlijkheid apprecieert en zo ontstond Lady Linn & Her Magnificent Bigband. Afspraak zaterdag om 20 uur in cultuurcentrum Belgica. Tickets kosten 22 euro. Meer info vind je hier.

SINT-NIKLAAS: Een huisbezoekje van Dr. Lektroluv

Wie aan dance-muziek denkt, denkt aan Dr. Lektroluv. De legendarische groene dancedokter, die in een recent verleden onder meer Rock Werchter, Pukkelpop, Tomorrowland en Lokerse Feesten in brand stak, stelt ook in De Casino zijn compilatie-box ‘Elektrik World’ voor. Met andere woorden, hou u klaar voor electro- en house-toppers, en vergeet zeker niet te bewegen. Ook de Belgische techno-pionier CJ Bolland is van de partij. De grootmeester van het eerste uur was één van de eerste producers die werd getekend op het legendarische R&S-label (1989). Ook Goose-Drummer, Bert Libeert is van de partij met ‘B’. Gewapend met twee synths en twee drumcomputers brengt hij rauwe live technomuziek. Zaterdag om 21 uur, ticket aan de kassa kosten 20 euro, in voorverkoop 17 euro. Meer info hier.

LEBBEKE: Bekende mannen over mannen

Voor de vrouwen onder ons die denken nog iets te moeten bijleren, of voor de mannen die goedkeurend willen knikken. Zaterdagavond kom je alles te weten over het mannenleven. Vier bekende Vlaamse mannen willen met inzet van hun lijf en leden de kloof tussen de seksen dichten. Een interactieve comedyshow met Jelle Cleymans, Joost Van Hyfte, Coco jr. en Hubert Damen over de absurditeiten en de geheimen van het mannenleven. De voorstelling begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten zijn er vanaf 10 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.