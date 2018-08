Vier goedgevulde dagen tijdens Kapellenstraatkermis En dit jaar met twee speciaalbieren in plaats van één Koen Baten

08 augustus 2018

14u30 1 Lebbeke Denderbelle staat van 18 tot en met 21 augustus op zijn kop voor Kapellenstraatkermis. De 93ste editie intussen al, maar op de formule zit geen sleet.

Zoals elk jaar brengen de lustige geburen een speciaal biertje uit. "En dit jaar is er zelfs een extraatje, want we hebben twee bieren gebrouwen", zegt voorzitter Dirk Blindeman. Het eerste bier 'Doetjen 30' werd speciaal gemaakt voor één van de reuzen uit de stoet. "Ons Doetjen bestaat namelijk dertig jaar en dat wilden we toch even extra in de verf zetten", klinkt het. Het recept werd uitgewerkt door Jo Abbeloos van brouwerij 'De Belleketels'. "We maken hier ook gebruik van de echte Groene Bel-hop, die opnieuw zijn weg vindt in België."

Het tweede bier kreeg de naam 'CuBelleke'. "Een verwijzing naar ons dorp Denderbelle, maar ook naar de smaak van het bier", legt Jo Abbeloos uit. "We hebben er namelijk cuberdon aan toegevoegd, zodat het niet alleen een hopsmaak heeft, maar ook een licht fruitige en zoetere smaak." In totaal werd van dit bier 150 liter gebrouwen in De Belleketels. Het recept is van de hand van Luc Criel. 'De Belse Madammen' zullen het bier tijdens de kermis in hun tent verkopen.

Voorts zijn de vier dagen van de Kapellenstraatkermis natuurlijk gevuld met activiteiten. Er zijn optredens, initiatiecursussen, en natuurlijk de reuzenstoet die door heel Denderbelle trekt. Voorts is er ook nog de jaarmarkt — dit jaar vermoedelijk zonder pluimvee wegens de pseudovogelpest. Er is een tongenworp voor kinderen en volwassenen, en op 21 augustus is er ook een grote trekking voor een ballonvaart, met plaats voor zeven personen. De ballon zal die avond nog opstijgen voor een vlucht over Denderbelle. "We hopen te kunnen afsluiten met vuurwerk, maar dat zal afhangen van de regels die dan nog gelden. En anders plannen we zeker een leuk alternatief", besluit Dirk Blindeman.