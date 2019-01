Vier bestuurders negeren verbod om af te slaan aan Kapellekensbaan Koen Baten

04 januari 2019

De politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft gisteren een controle uitgevoerd aan het kruispunt Kapellekensbaan en de Dendermondsesteenweg. Sinds kort is er een verbod om af te slaan op de Steenweg, maar verschillende bestuurders lappen de regel nog aan hun laars. De politie kon vier bestuurders verbaliseren. Zij krijgen later een onmiddellijke inning van 58 euro in de bus.