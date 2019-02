VIDEO: Koelinstallatie volledig vernield na kortsluiting Koen Baten

22 februari 2019

12u03 0 Lebbeke In een bijgebouw in de Wolvenstraat is een koelinstallatie in vlammen opgegaan. “Vermoedelijk ontstond er een kortsluiting aan een van de installaties", vertelt officier Francois Van Der Vreken. In de installatie lagen tulpen van een tuinhandelaar, die allen verloren zijn gegaan.

Het vuur ontstond rond 10.45 uur in een kleine vrijstaande stal achter een woning. Een bestuurder die passeerde merkte vermoedelijk de brand op en verwittigde de hulpdiensten. Bij aankomst van de brandweer was de brand al goed ontwikkeld, het gebouw kon niet meer gered worden. “De koelinstallatie binnenin is volledig uitgebrand. Volgens de eigenaar was de installatie nog maar pas geplaatst in het gebouw", klinkt het. Op het moment dat de brand uitbrak, was er gelukkig niemand aanwezig. De brandweer had de brand na een uur onder controle.