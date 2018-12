VIDEO. Jongeren slaan man in elkaar vlak bij ijspiste in Lebbeke: één 15-jarige in gesloten instelling geplaatst Koen Baten

28 december 2018

10u02 475 Lebbeke In de Stationsstraat in het Oost-Vlaamse Lebbeke is een 26-jarige man uit Lebbeke twee dagen geleden in elkaar geslagen. De feiten gebeurden vlak bij de ijspiste rond 19.30 uur, maar raakten nu pas bekend. De aanval werd gefilmd door een meisje dat bij de jongerengroep hoorde. Het gaat om acht minderjarige jongeren die op dit moment bekend zijn bij de politie, drie 15-jarigen zijn opgepakt en werden voor de jeugdrechter geleid. Het slachtoffer verkeerde twee dagen in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel.

De man wordt meermaals geduwd, tot hij op de grond terechtkomt en enkele rake klappen krijgt. Wanneer hij begint te bloeden, lopen de jongeren weg en laten ze de man achter. “De laatste weken zijn er veel problemen aan de ijspiste, ik werd zelf bedreigd door een anoniem gsm-nummer om niet meer te komen", getuigt een anonieme jongeman.

Het zijn hallucinante beelden. Op het filmpje is eerst te zien hoe een man tegen een vitrine van de nachtwinkel staat vlak bij de ijspiste. De jongeren lachen hem een beetje uit, en de man lijkt het eerst niet goed te begrijpen. Als hij wegstapt, krijgt hij een eerste duw en een rake klap midden op straat.

Trappen tegen zijn hoofd

Een auto rijdt voorbij, maar de man zegt heel weinig. Op de achtergrond drinkt een jongeman bier en slaat dan opnieuw toe. Hij schopt de man hard op de benen waardoor hij zijn evenwicht verliest en valt. Nadien schoppen verschillende jongeren op zijn hoofd en in zijn maag. Als het meisje dat filmt plots roept dat hij aan het bloeden is uit zijn neus, lopen ze lachend weg.

De man zou even later zijn aangetroffen en met de ambulance zijn weggebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om acht minderjarige jongeren die op dit moment bekend zijn bij de politie. Het slachtoffer verkeerde twee dagen in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel, vernamen we uit goede bron. De recherche is bezig met een onderzoek naar de feiten.

Niet op ijspiste

De uitbaters van de ijspiste in Lebbeke benadrukken dat de vechtpartij niet plaatsvond aan de schaatsbaan. “Wij zetten zwaar in op de veiligheid op en rond de ijspiste en werken met eigen veiligheidspersoneel. De politie patrouilleert hier ook regelmatig. De vechtpartij vond plaats in een andere straat en de vechtersbazen kwamen zelfs niet van de ijspiste. We vinden het jammer dat ook wij nu in een slecht daglicht komen, terwijl we er niets mee te maken hebben.”

Voorgeleid voor jeugdrechter

“Het gaat om drie jongeren van 15 jaar die al geïdentificeerd werden”, aldus Sarah Demeyer van het parket. “Verschillende getuigen zagen hoe het slachtoffer werd toegetakeld door de jongeren. Twee van hen, die in Lebbeke en Dendermonde wonen, werden voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. De derde minderjarige, afkomstig uit Opwijk, werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Brussel.

Samenscholingsverbod

Het gemeentebestuur heeft maatregelen genomen, zegt burgemeester François Saeys van Lebbeke. “Dit voorval kan niet door de beugel. Er is een samenscholingsverbod vanaf vijf personen ingesteld rond de nachtwinkels en er zal systematisch identiteitscontrole zijn voor de handhaving van dat verbod.” Volgens de burgemeester waren er de jongste tijd meerdere incidenten in het centrum en gaat het om jongeren die doelbewust komen om overlast te veroorzaken.

Van de drie vijftienjarigen werd er één geplaatst in de gesloten instelling in Everberg. De twee anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden, en kregen een uitgaansverbod.

