VIDEO. Jongeren slaan man in elkaar vlak bij ijspiste in Lebbeke, drie minderjarigen opgepakt Koen Baten

28 december 2018

08u02 314 Lebbeke In de Stationsstraat in het Oost-Vlaamse Lebbeke is een man twee dagen geleden in elkaar geslagen door een achttal jongeren. De feiten gebeurden vlak bij de ijspiste rond 19.30 uur, maar raakten nu pas bekend. De aanval werd gefilmd door een meisje dat bij de jongerengroep hoorde. Drie jongeren zijn opgepakt, het gaat om minderjarigen die voor de jeugdrechter geleid werden.

De man wordt meermaals geduwd, tot hij op de grond terechtkomt en enkele rake klappen krijgt. Wanneer hij begint te bloeden, lopen de jongeren weg en laten ze de man achter. “De laatste weken zijn er veel problemen aan de ijspiste, ik werd zelf bedreigd door een anoniem gsm-nummer om niet meer te komen", getuigt een anonieme jongeman.

Het zijn hallucinante beelden. Op het filmpje is eerst te zien hoe een man tegen een vitrine van de nachtwinkel staat vlak bij de ijspiste. De jongeren lachen hem een beetje uit, en de man lijkt het eerst niet goed te begrijpen. Als hij wegstapt, krijgt hij een eerste duw en een rake klap midden op straat.

Trappen tegen zijn hoofd

Een auto rijdt voorbij, maar de man zegt heel weinig. Op de achtergrond drinkt een jongeman bier en slaat dan opnieuw toe. Hij schopt de man hard op de benen waardoor hij zijn evenwicht verliest en valt. Nadien schoppen verschillende jongeren op zijn hoofd en in zijn maag. Als het meisje dat filmt plots roept dat hij aan het bloeden is uit zijn neus, lopen ze lachend weg.

De man zou even later zijn aangetroffen en met de ambulance zijn weggebracht naar het ziekenhuis. Het zou gaan om een achttal jongeren. Politie en parket zijn een onderzoek gestart en er werden al drie minderjarigen voor de jeugdrechter geleid, die een passende maatregel kan nemen. Het onderzoek loopt nog en de speurders proberen de andere betrokkenen te identificeren. De politie wil geen enkele informatie kwijt over het incident en verwijst door naar het parket. Zij zullen later vandaag nog communiceren over het gevecht.

