Vernieuwd JOC opent deuren 21 februari 2018

02u34 0

Het Jeugdontmoetingscentrum JOC van Lebbeke heeft een grondige renovatie achter de rug. Er is komaf gemaakt met de kale zaal van vroeger. In de plaats daarvan is gezorgd voor een meer sfeervolle inrichting. Het JOC is voortaan trotse eigenaar van een kickertafel, lounge en gamen op groot scherm. De vernieuwde ontmoetingsplaats voor jongeren wordt aanstaande vrijdag 23 februari geopend. De Jeugdraad trapt het wekelijkse café voor en door de jeugd van Lebbeke op gang. Nadien zorgt elke week een andere vereniging voor het openhouden van het JOC. Vrijdag is iedereen welkom om een glas te komen drinken vanaf 20 uur. Info: jeugddienst@lebbeke.be of 052/46.82.39. (DND)