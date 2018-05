Verlichtingspaal aangereden 25 mei 2018

In de Schrovestraat in Wieze moest de brandweer gisteren tussenkomen voor een lantaarnpaal die op een woning was terechtgekomen.





Vermoedelijk was de verlichtingspaal even voordien aangereden door een voertuig waardoor hij scheef plooide. De lantaarnpaal werd verwijderd. De schade bleef beperkt. Niemand geraakte gewond. (KBD)