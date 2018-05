Verkiezingslijst N-VA krijgt vorm 30 mei 2018

De lijst van N-VA Lebbeke voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober krijgt steeds meer vorm. Behalve een aantal nieuwkomers staan op de lijst ook vertrouwde gezichten. Dat Raf De Wolf en Goedele Uyttersprot het lijsttrekkersduo vormen was al eerder geweten. Maar ook verschillende huidige raads- en bestuursleden krijgen een plaats op de lijst. Het gaat om An Vervliet, fractieleider in de gemeenteraad en actief in de provincieraad, gemeenteraadslid Carin Meert, OCMW-raadslid Leo Verhulst en gemeenteraadslid Peter Huyck. Ook Hilde Pauwels krijgt een plaats. Zij is uitbaatster van café Den Tongenslijper in Denderbelle. "De nieuwkomers zorgen voor vernieuwing en verjonging. De 'anciens' zorgen voor de continuïteit, zowel in het bestuur als in de beleidsorganen", zegt De Wolf. De N-VA, momenteel oppositiepartij, trekt naar de kiezer met de slogan "Welkom thuis in de welvarend Lebbeke". (DND)