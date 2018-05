Verkeersverbod voor Sinksenkermis 15 mei 2018

Lebbeke neemt extra verkeersmaatregelen naar aanleiding van Sinksenkermis. Die vindt plaats van zaterdag 19 tot maandag 21 mei, in het centrum van Denderbelle. Verschillende straten zijn afgesloten voor alle verkeer. In het Dorp en Meerskant geldt een verkeersverbod op zaterdag. Het Dorp is bovendien volledig afgesloten van zondag tot maandag. In het Klein Gent, vanaf de Sint-Maartenstraat tot het Dorp, is alle verkeer verboden op zondag 20 mei. In de Denderstraat tot slot mogen geen wagens van zaterdag tot maandag. (DND)