Verkeersverbod voor kermis 19 mei 2018

02u33 0

Naar aanleiding van de jaarlijkse Minnestraat Kermis, neemt het gemeentebestuur een reeks extra verkeersmaatregelen. Minnestraat kermis duurt van vrijdag 25 tot maandag 28 mei. Vanaf dinsdag 22 mei wordt het plein in de Lange Minnestraat al verkeersvrij gemaakt. Op vrijdag 25 mei en zaterdag 26 mei geldt het verkeersverbod in de namiddag voor de hele Lange Minnestraat, tot het kruispunt met de Meysveldbaan. Op zondag 27 mei worden vanaf 7 uur de Lange Minnestraat, de Binnenstraat en Meysveldbaan verkeersvrij gemaakt voor een rommelmarkt. Vanaf 18 uur maakt de reus een rondgang van Ter Minne naar het plein in de Lange Minnestraat. Op maandag 28 mei zijn de Lange Minnestraat, Binnenstraat en Meysveldbaan verkeersvrij voor de jaarmarkt. Chauffeurs moeten een omleiding volgen via de Lange Breestraat, de Opwijksestraat en de Korte Weversstraat. Voor plaatselijk verkeer is een kortere omleiding voorzien via de Binnenstraat, Meysveld en Rozenstraat. (DND)