Verkeersveiligheid onder de loep 26 mei 2018

De Seniorenraad van Lebbeke organiseert op dinsdag 29 mei een namiddag rond verkeersveiligheid. De Seniorenraad werkt hiervoor samen met de lokale politie van de zone Lebbeke-Buggenhout. "We willen de boodschap meegeven dat iedereen samen moet werken aan meer verkeersveiligheid", zegt voorzitter Alfons Van Biesen. "Zo is verkeersveiligheid geen sprookje. Tijdens de namiddag komen tal van mogelijkheden aan bod hoe we zelf kunnen meewerken aan deze problematiek, die vooral voor kinderen en ouderen van zeer groot belang is. De infonamiddag begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke.





(DND)