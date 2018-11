Verkeerssituatie rond Biekorf weer naar normaal Nele Dooms

20 november 2018

De verkeerssituatie rond Cultuurcentrum De Biekorf zal binnenkort weer normaliseren. De voorbije maanden konden bestuurders niet meer via de Stationsstraat de parking van De Biekorf oprijden. Aanleiding zijn de werken die bezig zijn voor de bouw van een nieuwe muziekacademie op het Cultuurerf. Omdat de toegang tot de parking ook dienst deed voor het werfverkeer en er dus grote vrachtwagens moesten rijden, werd beslist om het gewone autoverkeer rond te sturen. Chauffeurs moesten via de Centrumstraat om het cultuurcentrum te bereiken. Nu de werken aan de academie in een laatste fase beland zijn, heeft het gemeentebestuur beslist dat de extra verkeersmaatregel niet meer nodig is. De verkeerssituatie rond De Biekorf zal dus weer als vroeger ingericht worden. Vanaf vrijdag 30 november kan het verkeer dus weer via de Stationsstraat de parking op. Wegrijden moet dan weer via de Centrumstraat.