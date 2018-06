Verkeersmaatregelen voor Fortstraat 13 juni 2018

Er komen extra verkeersmaatregelen voor de Fortstraat in Lebbeke. Die moeten de leefbaarheid ten goede komen. Het schepencollege besliste om de maximumsnelheid daar terug te brengen tot dertig kilometer per uur. "Achteraan in de straat laten we voortaan ook deels parkeren op het voetpad toe", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Zo blijft meer ruimte over op de rijweg. Dat is nodig voor een boer die hier regelmatig met grote landbouwmachines moet passeren." (DND)