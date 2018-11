Verkeershinder in Schrovestraat Nele Dooms

25 november 2018

Er zal zich de komende dagen verkeershinder voordoen in de Schrovestraat in Wieze. Telenet laat er vanaf maandag 26 november graafwerken uitvoeren, ter hoogte van het Wiezeplein. Deze werken zullen duren tot 7 december. Naar aanleiding van deze werken zal het verkeer beurtelings langs de werfzone moeten rijden. Daarvoor worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Dat zal mogelijk voor filevorming zorgen. Ook in de Laurierstraat in Lebbeke-centrum is er verkeershinder. Naar aanleiding van bouwwerken in deze straat, wordt het wegdek deels ingenomen door een kraan en allerhande bouwmaterialen. Dat kan de doorstroming van het verkeer tijdelijk hinder. Deze situatie duurt tot 31 januari.