Verkeershinder in Laurierstraat Nele Dooms

09 november 2018

16u48 0

Wie door de Laurierstraat in Lebbeke rijdt, kan last hebben van verkeershinder. Er zijn bouwwerken gestart die zullen duren tot eind januari. De werfzone situeert zich tussen de Poststraat en de Hemelstraat. Er staat een kraan opgesteld en allerhande bouwmateriaal is er verzameld. Dat kan de doorstroming van het verkeer tijdelijk hinderen.