Verkeershinder in diverse straten door werken Nele Dooms

17 januari 2019

16u04 0

In verschillende straten in Lebbeke zal zich de komende weken verkeershinder voordoen. Aanleiding zijn werken in deze straten. In de Laurierstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd van 21 tot 28 januari. Ter hoogte van de huisnummers 7 en 9, aan de kruising met de Leo Duboisstraat, wordt een kraan geplaatst zodat het verkeer niet zo goed meer door kan. Het eenrichtingsverkeer geldt in het deel van de Laurierstraat tussen de Kerkstraat en de Leo Duboisstraat. Omrijden kan via de Hemelstraat, de Brusselsesteenweg en het Kerkplein. Ook in de Hofstraat starten vanaf 21 januari werken. In opdracht van Eandis voert een aannemer er werken aan de nutsleidingen uit. Die zullen duren tot 21 februari. De straat wordt afgesloten en chauffeurs moeten omrijden via de Bermenstraat, de Kapellenstraat en de Molenveldstraat. Van 21 januari tot 21 februari zal zich ook hinder aan de Brusselsesteenweg voordoen, tussen de Korte Weversstraat en D’Helst. Ook daar worden er nutsleidingen aangelegd.