Verkeershinder in Centrumstraat Nele Dooms

26 maart 2019

19u11 0

In de Centrumstraat in Lebbeke doet zich verkeershinder voor. In opdracht van elektriciteitsmaatschappij Eandis worden er in de straat nieuwe nutsleidingen aangelegd. De werfzone zorgt ervoor dat verkeer minder vlot kan doorstromen. De werken duren normaal gezien nog tot eind april.