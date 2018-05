Verkeershinder door koers 19 mei 2018

De doortocht van de wielerwedstrijd 'Baloise Tour Belgium' op woensdag 23 mei zal ook in Lebbeke voor verkeershinder zorgen. De koers speelt zich vooral op Buggenhouts grondgebied af, maar de renners rijden toch voor een stuk door Lebbeke. Er zijn vier doortochten tussen 13 en 16.30 uur. De renners komen via de N47 Brusselsesteenweg vanuit Opwijk Lebbeke binnen en vervolgen via de watertoren hun weg langs de Flor Hofmanslaan, de Dendermondsesteenweg en de N41 richting Dendermonde. Er geldt een parkeerverbod op het volledige parcours. (DND)