Verhuis én nieuwe tribune voor Oranje-Blauw JEUGDPLOEGEN FC LEBBEKE NAAR TERREINEN SPORTCOMPLEX KOEN BATEN

03 mei 2018

02u38 0 Lebbeke Alle jeugdploegen Van FC Lebbeke zullen binnenkort op de terreinen aan het sportcomplex spelen. Dat werd beslist na een akkoord tussen het schepencollege, Oranje-Blauw Wieze en FC Lebbeke. Oranje-Blauw zakt af naar de terreinen aan de Ziekenhuisveldbaan.

De overeenkomst tussen de clubs zorgt voor een zucht van opluchting over de terreinperikelen die al een hele tijd gaande zijn. De jeugd van FC Lebbeke speelde in het verleden zowel op de terreinen van het sportcomplex als op de Ziekenhuisveldbaan, wat het voor de ouders vaak verwarrend maakte. "Ze wisten niet op welke locatie er gespeeld werd en hun agenda moest vaak aangepast worden, maar daar is nu een oplossing voor gevonden", zegt Ronny Heuvinck van FC Lebbeke.





Extra investeringen

Oranje-Blauw Wieze verhuist voorgoed naar de Ziekenhuisveldbaan, terwijl de jeugd van FC Lebbeke nu altijd op het sportcomplex zal spelen. "De verhuis speelt in het voordeel van beide ploegen, zeker nu Oranje-Blauw ook een vrouwenteam wil starten."





Goed nieuws dus, al moet er ook een kleine kanttekening bij geplaatst worden: door de veranderingen in het akkoord dienen immers extra investeringen genomen te worden. Op de terreinen aan de Ziekenhuisveldbaan zal op het grondgebied dat Lebbeke bezit een nieuwe tribune worden geplaatst. "Deze zal in totaal 17 meter lang zijn, waardoor we honderden toeschouwers kunnen verwelkomen op de tribune", zegt burgemeester François Saeys. Ook op het sportcomplex zullen er extra investeringen nodig zijn. Door de komst van meer ploegen zijn er te weinig kleedkamers, maar ook hier werd al een oplossing gevonden. "We zullen tijdelijk drie grote containers plaatsen met kleedkamers en douches waar zes ploegen hun plaats in hebben", aldus Saeys.





Het plaatsen van de drie containers brengt een kostenplaatje met zich mee van 60.000 euro. "Een investering die ook echt wel nodig is, maar slechts tijdelijk. De schepen van Sport werkt aan een masterplan om extra gebouwen te voorzien. De containers die we dan al enkele jaren hebben, kunnen we gerust terug verkopen of aan de jeugdbewegingen geven, het is dus zeker geen verloren uitgave", klinkt het. Het project zelf kan al vrij snel gerealiseerd worden dankzij Farys. "Een aansluiting voor water is er al, het is een kwestie van timing en beslissing om de containers te laten plaatsen." Vanaf 1 augustus zouden alle jeugdploegen dan hun eigen stek moeten hebben op de site van het sportcomplex. Over de tribune aan de Ziekenhuisveldbaan is nog geen concrete planning bekend.