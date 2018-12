Verdienstelijke leden krijgen eremedailles Nele Dooms

07 december 2018

De Cultuurraad en het gemeentebestuur van Lebbeke reikten in Cultuurcentrum De Biekorf de eremedailles voor verdienstelijke leden van verenigingen uit. Bij duivenmaatschappij Verbroedering Lebbeke waren er eretekens voor François Van Cauwenbergh voor 30 jaar voorzitter, Gilbert Tilburg voor 60 jaar bestuurslid en Jean-Pierre Keymolen voor 50 jaar bestuurslid. Roland Joos en Jozef Heuvinck zijn 40 jaar bestuurslid en Eddy Van Langenhove 30 jaar. Bij seniorenvereniging Neos Lebbeke, dat zelf haar 25-jarig jubileum viert, werd Marie-Josee Moens in de bloemetjes gezet. Zij is 25 jaar secretaris. Ook vijf bestuursleden van Tuinhier Lebbeke Kruis kregen eremedailles voor 25, 30, 40, 45 en 50 jaar dienst. En tot slot kregen Gustaaf Jacobs en Wilfried Cleemput de nodige aandacht. Zij zijn respectievelijk 25 jaar voorzitter en ondervoorzitter van Werk van den Akker.