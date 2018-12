Vechtpartij in buurt van ijspiste lijkt al vergeten: Get Ready laat tent vollopen Koen Baten

30 december 2018

10u46 4 Lebbeke De ijspiste in Lebbeke werd gisterenavond overstelpt met bezoekers voor onder meer Get Ready die kwamen optreden. Rond 21.00 uur was het dorp volledig gevuld en had de politie zelf besloten om de straat af te sluiten, omdat het te gevaarlijk was om nog auto’s te laten doorrijden omwille van de hoeveelheid volk. De incidenten van de afgelopen dagen rond de ijspiste houdt het volk dus zeker niet tegen om te komen.

Na enkele diefstallen en kleine vernielingen, plus bedreigen naar enkele personen toe kwam er wat discussie over de ijspiste. Dan was er nog een grote vechtpartij eerder deze week in de Stationsstraat vlak bij de ijspiste en klonk er hier en daar even ongerustheid, maar daar was gisteren niets van te merken. “Het gevecht was hier niet, dus waarom zouden we schrik hebben om naar hier te komen. We moeten ons hier gewoon amuseren en ik hoop dat iedereen dat nog zal doen tot zolang de ijspiste hier aanwezig is", aldus een bezoeker.

Zoals burgemeester Francois Saeys ook zei in de media was er een samenscholingsverbod en zou de politie aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden. De politie was gisterenavond rond het kerstdorp aanwezig om alles in de gaten te houden en eventueel te kunnen ingrijpen bij de nodige problemen, maar alles bleef rustig en iedereen kon genieten van een ontspannende avond.