Vanaf najaar samen tuinieren in Grote Snijdersstraat 19 mei 2018

Natuurvereniging Velt zal, in samenwerking met het gemeentebestuur van Lebbeke, in het najaar een samentuin opstarten. Dat is een tuin waar alle aandacht gaat naar diversiteit en naar samen met anderen tuinieren. "Jong of oud, rijk of arm, autochtoon of allochtoon, alleen of met je gezin, meer of minder mobiel, iedereen is welkom in een samentuin", klinkt het. "In sommige tuinen krijgt elke tuinier een eigen perceeltje en beheert hij samen met de groep enkele gezamenlijke plekken zoals paden, een tuinhuis en randbeplanting. Op andere plaatsen werkt iedereen samen op de volledige oppervlakte van de tuin. In een samentuin beslist de tuiniersgroep, in overleg, over de tuin. Mensen leren hoe het voedsel groeit en leren tuinieren." Voor de samentuin is een akker achter wijnmakersgilde 't Vaatje, aan de Grote Snijdersstraat 97, uitgekozen. Wie interesse heeft, kan voor eind juni mailen naar milieudienst@lebbeke.be. (DND)