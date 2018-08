Vader Qmusic-presentatrice op CD&V-lijst Nele Dooms

28 augustus 2018

12u36 0 Lebbeke CD&V Lebbeke heeft zijn verkiezingslijst volledig klaar. Daar staan nog enkele verrassende namen bij. Zo is Edwig Dauwe, vader van Qmusic-presentatrice Dorothee Dauwe, ook kandidaat.

De 59-jarige Edwig Dauwe is ook neef van gedeputeerde Jef Dauwe uit Dendermonde en komt voor de eerste keer op bij de gemeenteraadsverkiezingen. "We kennen Edwig als een sterke onderhandelaar met veel ervaring, inhoud en een groot rechtvaardigheidsgevoel", zegt lijsttrekker Jan Vanderstraeten. "Hij is dan ook een echte aanwinst voor onze lijst." Edwig heeft er 25 jaar ervaring opzitten als LBC-militant op de bedrijfsvloer.

CD&V kan ook, ondertussen voor de derde keer, rekenen op kandidate Marie-Christine Meersman (61). Ze is al 12 jaar actief binnen CD&V en 35 jaar binnen het ACV. Pascal De Boodt stond vorige verkiezingen nog op de lijst van Open Vld, maar is nu CD&V-kandidaat. Hij is voorzitter van de vzw Lebbeke Bant Armoede en zet zich dus in voor de allerzwaksten.

Ondertussen heeft CD&V zijn verkiezingslijst volledig klaar. Dertien vrouwen en twaalf mannen zullen naar de gunst van de kiezer dingen. "Het team is een mooie doorsnee van de bevolking: jonge mensen met vernieuwende ideeën, rijpere mensen met ervaring, en zowel vrouwen als mannen", zegt Vanderstraeten. "Alle deelgemeenten en gehuchten zijn vertegenwoordigd. We zetten overigens echt in op de vernieuwing door nieuwe kandidaten en jongeren op prominente plaatsen uit te spelen. Zo staan er maar liefst drie jongeren in de top 10 en twee in de top 5. Vier kandidaten in de top 10 zijn volledig nieuw."

Lijstduwers voor CD&V zijn Johan Hiel, zoon van oud-burgemeester Jef Hiel, huidig fractieleider Jorgen De Wolf en Klaas Keppens, die voor het eerst op de CD&V-lijst zal staan.