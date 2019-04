Unizo Oost-Vlaanderen blij met afschaffen taks op zonnepanelen Nele Dooms

02 april 2019

16u59 6 Lebbeke De provincie Oost-Vlaanderen heeft beslist om de belasting op oppervlakten met zonnepanelen voor bedrijven af te schaffen. Daar is Unizo Oost-Vlaanderen blij om, want die drong daar al lang op aan. Unizo-directeur Jos Vermeiren en gedeputeerde Kurt Moens brachten het goede nieuws persoonlijk bij peperkoekfabrikant Vondelmolen in Lebbeke.

Bedrijven in Oost-Vlaanderen die zonnepanelen plaatsten om hun firma van groene stroom te voorzien, kregen de voorbije jaren van de provincie een belasting doorgerekend. Unizo Oost-Vlaanderen drong er al lang op aan om dat af te schaffen.

“De Vlaamse overheid moedigt ondernemingen aan om zonnepanelen te plaatsen. En de productie van groene stroom op eigen bodem is één van de speerpunten in het klimaatplan van de provincie Oost-Vlaanderen”, zegt Jos Vermeiren. “Het is dan ook onlogisch dat plaatsen van die zonnepanelen een verhoging van belasting betekende in onze provincie. In sommige gevallen liep de taks op tot duizenden euro’s. Dat wilden wij anders zien.”

De provincie besliste zopas het advies van UNIZO te volgen en de taks te laten vallen. Dat zal ondernemers jaarlijks heel wat geld besparen. Bovendien vermindert het minimumtarief van de Algemene Provincie Belasting voor bedrijven deze bestuursperiode met 10 procent. Startende ondernemers krijgen het eerste jaar een vrijstelling van die belasting. “We hopen dat het bedrijven zal stimuleren in Oost-Vlaanderen te ondernemen”, klinkt het.

Unizo becijfert dat met deze beslissingen ondernemers bijna vijf miljoen minder belastingen zullen betalen. “Dit is een enorme stimulans voor zowel startende als duurzame en groeiende ondernemers”, meent Vermeiren. “Bovendien is de afschaffing van de zonnepanelentaks een mooi signaal dat duurzaamheid en economie perfect hand in hand kunnen gaan.”

Peperkoekfabrikant Vondelmolen in Lebbeke investeerde de voorbije jaren fors in zonnepanelen. Ook daar zijn ze blij met de afschaffing van de taks.