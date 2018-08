Uitleendienst Lebbeke gaat digitaal Nele Dooms

27 augustus 2018

15u30 1 Lebbeke Vanaf 1 september kan je aanvragen bij de uitleendienst van de gemeente Lebbeke enkel nog digitaal doorgeven.

Verenigingen en organisatoren van evenementen kunnen voor heel wat sport-, feest-, tentoonstellings- en audiovisueel materiaal een beroep doen op het gemeentebestuur. Ze kunnen die spullen uitlenen via een aanvraag, maar vanaf 1 september kan dat enkel nog digitaal, en dat via een webwinkel op www.lebbeke.be. Daar vind je de hele catalogus van wat beschikbaar is, en je kan er ook meteen de waarborg betalen.

"Dit systeem biedt iedereen een aantal voordelen", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "We hebben voortaan één eenvoudig loket. Vroeger moest je, afhankelijk van het materiaal dat je wou uitlenen, ofwel bij de sportdienst, ofwel bij de uitleendienst aankloppen. Bovendien is het online loket ook 24 op 7 geopend. En je weet meteen of het nodige materiaal nog beschikbaar is. Voorts hoeven onze diensten zo niet langer met cash geld te werken. En tot slot is alle informatie voor alle betrokkenen meteen volledig en correct."

Info: verhuur@lebbeke.be.