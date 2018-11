Uitbreiding voor speelbos Nele Dooms

13 november 2018

18u56 0 Lebbeke Het speelbos in Lebbeke, tussen Poelstraat en Baasrodestraat, breidt uit. Het gemeentebestuur zal daarvoor een bebost perceel grond naast het huidige speelbos kopen. De gemeenteraad gaf daarvoor haar principieel akkoord.

Het huidige speelbos werd de voorbije zomer nog uitgebouwd met een touwenparcours van veertig meter. De eerste percelen om de jeugd van Lebbeke onbezorgd te laten ravotten werden vijftien jaar geleden aangekocht. Vijf weilanden moesten een natuurlijk speelplek worden en boomplantacties zorgden voor de ontwikkeling van een bos. Sinds deze zomer is dat helemaal klaar. Het speelbos beschikt niet alleen over een touwenparcours, maar ook over dikke boomstammen om op of rond te spelen en een heksenkring met houtblokken als zithoek. Er is ook een grote speelheuvel met een tunnel onderdoor aangelegd. In de toekomst komt er nog een stuk speelbos bij. Het gemeentebestuur heeft daarvoor dus een akkoord met de eigenaars van een aanpalend perceel bos.