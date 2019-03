Twintig jaar cel voor moord op bestelling, na jarenlange vernederingen en mishandeling Nele Dooms

20 maart 2019

12u15 0 Lebbeke Jarenlang onderging ze de psychische terreur, vernederingen en fysieke mishandelingen van haar man Wim Van Cauteren, autohandelaar uit Lebbeke. Tot Katrien R. besloot dat het genoeg was geweest. Ze vroeg een vriend in 2014 haar partner te vermoorden. Daarvoor werd ze woensdag door de Dendermondse rechter veroordeeld tot twintig jaar celstraf. De rechter oordeelde wat milder dan normaal het geval zou geweest zijn, omdat de feiten al zo lang geleden plaatsvonden.

Katrien R. was in afwachting van haar proces de voorbije jaren op vrije voeten. Ook woensdag werd ze na de uitspraak in de Dendermondse justitiepaleis, waar de zittingszaal bomvol toehoorders zat, niet meteen in de boeien geslagen. De openbare aanklager had daar, gezien de aanzienlijke gevangenisstraf wel om gevraagd, maar de rechter ging er niet op in. “Ik beloof echt dat ik mijn straf zal uitzitten”, zei Katrien R. zelf toen ze op het einde het woord kreeg. “Maar geef me alsjeblief de kans om mijn twee dochtertjes nog een laatste knuffel te geven en de nodige regelingen te treffen. Ik zal niet gaan lopen.” Haar verzoek kreeg gehoor bij de rechtbank.

De twee dochtertjes van R. verblijven sinds kort na de feiten in juni 2014 bij een pleeggezin en regelmatig vinden bezoekjes met mama Katrien plaats. De rechtbank zei zelf in haar vonnis dat de kinderen aangeven hun mama niets kwalijk te nemen. “Maar het is wel de schuld van de drie beklaagden Katrien R., Gino V.R. en Melissa D.S., dat deze meisjes zonder hun papa moeten opgroeien”, zei rechter Mieke Butstraen.

Het blijkt net uit vrees dat partner Wim Van Cauteren zijn agressie ook tegen de kinderen zou uiten, dat Katrien R. besliste dat de man moest sterven. Ze sprak er in het voorjaar van 2014 vriend Gino V.R. over aan. Die liet zich overtuigen door de vele verhalen over agressie, mishandeling en vernederingen, om de moord uit te voeren.

In de ochtend van 2 juni 2014 pikte R. Gino aan zijn woning op en bracht hem naar haar thuis, aan autohandel Dotcom Cars op de Brusselsesteenweg in Lebbeke. Gino V.R. trok met een geweer naar de slaapkamer waar Van Cauteren nog lag te slapen en schoot de man met vier kogels dood. Om de ware toedracht te verdoezelen, verzon R. aanvankelijk een verhaal over een tigerkidnapping. Dat moest onder andere verklaren waarom er zo’n 35.000 euro uit de kluis was gehaald na de schietpartij en ook nog eens 2.100 euro uit de broekzakken van Van Cauteren. De som was echter als bloedgeld betaald aan schutter V.R. De centen werden later gevonden in de slaapkamer van V.R., verstopt in een knuffelbeer.

Van Cauteren werd tijdens het proces omschreven als ruziemaker, een vechtersbaas en een cokegebruiker, die zijn partner “mishandelde op fysiek, seksueel, financieel en emotioneel vlak”. Tijdens het proces kwamen verhalen naar boven over blauwe plekken die vaak op het lichaam van Katrien R. waar te nemen waren. De vrouw kreeg gehakt in het haar haar gemasseerd, moest alleen naar huis uit het ziekenhuis na haar bevalling omdat Van Cauteren op café zat. En als deze laatste frietjes ging halen gebeurde dat alleen voor zichzelf en de kinderen, R. moest er zelf maar om gaan. Ook de rechtbank is ervan overtuigd dat Wim Van Cauteren “geen goede partner was”, maar twijfelt er wel aan of R. over alles de waarheid vertelde. “De rechtbank kan zich niet van de indruk ontdoen dat gebeurtenissen zijn aangedikt om te verantwoorden waarom ze haar partner liet vermoorden”, klinkt het in het vonnis. “Er is ook geen sprake van uitlokking, want tussen de laatste fysieke aanval en de moord zit te veel tijd. Dit werd over een lange tijd beraamd, terwijl er toch ook andere mogelijkheden waren om aan de terreur van Van Cauteren te ontsnappen.”

Uiteindelijk kreeg R. niet de gevraagde 26 jaar cel die door het openbaar ministerie gevraagd was, maar wel twintig jaar. Dat is een jaar minder dan wanneer de redelijke termijn voor dit proces niet overschreden zou geweest zijn. Gino V.R. kreeg voor de uitvoering van de moord 18 jaar gevangenisstraf. Zijn toenmalige vriendin Melissa D.S. kreeg vijf jaar cel, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Zij was niet concreet betrokken bij de moord, maar was wel op de hoogte van de plannen. “De financiële moeilijkheden waarin het koppel verkeerde, maakten het geld voor de moord meer dan welkom”, zei de rechter hierover. “D.S. probeerde op geen enkele manier om de moord te voorkomen. Integendeel, door haar opmerkingen stimuleerde ze Gino om in het verhaal mee te gaan. Zo liet ze zich ontvallen ‘Wie gaat hem missen, ‘t is toch ne klootzak’.”