Twee verdachten na diefstal bromfiets 17 mei 2018

De politiezone van Buggenhout/Lebbeke heeft vrijdag 11 mei een melding gekregen over een inbraak bij een jeugdbeweging in Lebbeke. Daar werd toen een bromfiets gestolen. De twee verdachten, een 19-jarige man uit Lebbeke en een minderjarige, werden die nacht door een patrouille aangetroffen op de gestolen bromfiets. Ze werden ondervraagd door de lokale recherche en beide verdachten hebben volledige bekentenissen afgelegd. De meerderjarige verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Daar werd beslist om hem vrij te laten onder strenge voorwaarden. De minderjarige werd voorgeleid bij de jeugdrechter. (KBD)