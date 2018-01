Twee peukentegels aan Grote Plaats 02u46 0 Foto Geert De Rycke De twee peukentegels bevinden zich op de Grote Plaats. Bij positieve evaluatie kunnen er ook op andere plaatsen peukentegels komen.

Lebbeke beschikt voortaan over twee peukentegels. Dat zijn rasters in het voetpad waar rokers hun peuk in kunnen werpen. Dat past in de strijd tegen zwerfvuil en moet rondslingerende sigarettenpeuken in het straatbeeld tegengaan.





In Lebbeke bevinden de exemplaren zich ter hoogte van de pui van het gemeentehuis op de Grote Plaats en aan de overzijde van het plein, ter hoogte van de bushalte. "Deze twee locaties zijn gekozen omdat we daar de meeste overlast van rondslingerende sigarettenpeuken vaststelden", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Het gaat om een proefproject. Bij positieve evaluatie kunnen er op andere plaatsen nog peukentegels bij komen. De eerste twee zijn ondertussen een tweetal weken in gebruik en bewezen alleszins wel al dienst. " Er belandt in Vlaanderen per jaar zo'n 9.000 ton aan peuken op of langs de weg. Het opruimen kost jaarlijks zo'n 30 miljoen euro. Het project krijgt steun van 'Mooimakers', het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstorten. Het plaatsen en ledigen van de tegels gebeurt door de gemeentediensten. (DND)