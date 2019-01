Twee bewoners bevangen door CO-intoxicatie en overgebracht naar ziekenhuis Koen Baten

11 januari 2019

16u39 0

In een woning in de Langestraat in Lebbeke zijn gisterenavond twee bewoners overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze een CO-vergiftiging opliepen. Wat de vergiftiging heeft veroorzaakt is op dit moment nog niet duidelijk. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten de eerste zorg toe. Ook de brandweer kwam ter plaatse om een controle te doen van de woning en deze grondig te verluchten. Beide bewoners waren er niet erg aan toe en zullen snel weer aan de beterhand zijn.