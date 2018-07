TV Oost-vertellingen op speelplein 11 juli 2018

Ook Lebbeke is deze zomer gastgemeente voor de TV Oost-vertellingen. Elke donderdag biedt de regionale zender een gratis voorstelling aan op een prachtige locatie in de buurt. Brouwerij Bosteels trakteert, net zoals vorig jaar, op een heerlijk biertje. Morgen is Lebbeke aan de beurt. Er staat een show met stand-up comedian Nigel Williams op het programma.





Liefhebbers kunnen terecht op het speelplein in de Wilgenstraat in Lebbeke. Iedereen brengt naar believen zelf een stoeltje of dekentje mee en maakt er een gezellige avond van. Iedereen is welkom vanaf 19 uur. De show start om 20 uur en duurt een uurtje. (DND)