Tuinfeest voor Seniorie Ter Minne 25 mei 2018

De woonzorgcentrum Huize Wispelaere en Seniorie Minneveld organiseren op zondag 27 mei een tuinfeest. Dat is een jaarlijks evenement. De bewoners van de rusthuizen, hun familie en andere bezoekers kunnen dan terecht in de mooie tuinen van beide woonzorgcentra. Daar kunnen ze genieten van een optreden van het Fanfareorkest. Ook Reus Clemang komt op bezoek, onder muzikale begeleiding. Er is ballonanimatie en de 79-jarige Fons de Pretpoëet van Pamel komt langs, met zijn tot kinderboerderij omgebouwde fiets. Doorlopend zijn er dranken, barbecue en taarten te verkrijgen. Het tuinfeest start om 14 uur. De toegang is gratis. De opbrengst gaat integraal naar de animatiewerking van de woonzorgcentra. Huize Wispelaere is te vinden aan de Lange Minnestraat 125 en Seniorie Minneveld aan de Hof Ter Burstbaan 14. Iedereen is welkom. Info: www.wispelaere.be of www.terminne.be. (DND)