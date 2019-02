Trofee voor Egidius Tripel tijdens Internationaal Bierfestival Nele Dooms

26 februari 2019

17u47

Bierbrouwers Egidius Tripel uit Denderbelle is met haar Egidius Tripel in de prijzen gevallen tijdens het jongste Internationaal Bierfestival in de Oktoberhallen van Wieze. Daar tekenden 41 brouwerijen en bierfirma’s present voor een degustatieweekend. Tijdens het festival werden drie awards uitgereikt onder de deelnemende brouwerijen. De bezoekers verkozen voor de publieksprijs Egidius Tripel tot beste bier. En dus mocht Egidius Bieren uit Denderbelle de Beer Award in ontvangst nemen. Ook de Egidius Donker van Egidius Bieren bleek heel goed in de smaak te vallen bij de bezoekers.