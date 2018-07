Trio vrouwen voor Open Vld Nele Dooms

27 juli 2018

12u52 2

Open Vld, de partij van burgemeester François Saeys, pakt uit met "een trio vrouwen uit Wieze" voor haar lijst naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "Het zijn drie sterke aanspreekfiguren voor Wieze en omgeving", zegt Saeys over de nieuwe kandidaten.

Met Marleen Van Driessche pakt Open Vld uit met een vrouw met ervaring. Het politieke engagement kreeg ze mee van haar vader, gewezen gemeentesecretaris Paul Van Driessche. Van Driessche zetelt al 18 jaar als gemeenteraadslid. "Ik wil er nog eens zes jaar bijdoen om me opnieuw met veel enthousiasme in te zetten voor ons dorp en gemeente, ook voor de nieuwe inwoners", zegt ze.

Ook Christel Heynderickx uit Wieze is verkiezingskandidate. Zij is dochter van Marcel Heynderickx, beter gekend als "Copain" in menig café in Lebbeke. Christel was lid van de jeugdbeweging en toneelvereniging in Wieze. Nadat ze een tijd op de dienst bevolking van Lebbeke werkte, is ze nu actief bij het reisagentschap TUI in de luchthaven van Mallorca. "Ik ben dan wel een echte nieuwkomer, ik denk wel dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan het bestuur van de gemeente."

Tot slot is er nog Annick Heuvinck, administratief medewerker voor financiële dossiers van de gemeente. Haar moeder is Marguerite Putteman, uitbaatster geweest van café De Ster en café Dikken Eik. Als jong meisje was ze actief bij chiro en carnaval. "Vooral de sociale en de jeugdproblematiek en het welzijn van dieren liggen me nauw aan het hart", zegt ze. Annick stond eerder nog al op de liberale lijst. Nu zij weer in Lebbeke woont, kan dat opnieuw.