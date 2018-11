Trappistenavond bij Chiro H.Kruis Nele Dooms

20 november 2018

16u53 0

De oud-leiding van Chiro Heilig-Kruis van Lebbeke organiseert op zaterdag 24 november een Trappistenavond. Het gebeuren is ondertussen aan de tiende editie toe en een jaarlijkse traditie. De organisatoren zorgen ervoor dat bezoekers kunnen proeven van heel wat verschillende trappisten. Ondertussen zorgt het Dendermondse Bierkwartet voor muziek en extra ambiance. De Trappistenavond begint vanaf 18.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Parochiezaal Heilig Kruis, aan de Lange Minnestraat in Lebbeke. De toegang is gratis.