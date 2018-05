Trampolinepark Jump Factory opent deuren LOODS TRANSFORMEERT TOT 2.000 VIERKANTE METER SPRINGPLEZIER NELE DOOMS

05 mei 2018

02u26 0 Lebbeke De regio heeft vanaf nu haar eigen groot trampolinepark. In Lebbeke opende gisteren The Jump Factory de deuren. Goed voor maar liefst 2.000 vierkante meter springplezier.

Jan De Blende, de man die Jump Factory uit de grond stampte samen met jeugdvriend Yves Holbrecht, straalt bij de opening van zijn trampolinepark. Gisteren daagden de eerste bezoekers op om zich uit te leven op allerlei trampolines en nieuwste springtrends. Tientallen kinderen en jongeren op verkenning reageerden alvast erg enthousiast. "Het heeft lang geduurd vooraleer we de deuren konden openen. De administratieve mallemolen draait lang en langzaam en tegen de tijd dat alle nodige vergunningen binnen waren, liepen alweer de wachttijden voor de maak van trampolines op. We zijn blij dat nu eindelijk alles klaar is", zegt een tevreden De Blende.





Aanvulling

Het trampolinepark in Lebbeke is alvast één van de grootste van het land, met een oppervlakte van 2.000 vierkante meter. Het vormt een aanvulling op de recreatiemogelijkheden die al langer op de site Walraevens gevestigd zijn, zoals danscentrum I Believe, een fitness en paintball. "Terwijl hier vroeger meubels gemaakt werden en de loods dienst deed als opslagplaats, staat het hier nu vol trampolines", zegt De Blende. "We zijn van plan om regelmatig te vernieuwen, zodat het springpark blijft boeien."





The Jump Factory biedt naast een resem trampolines, ook lange versies voor flikflak of schroeven. Er is zelfs een heuse 'ninja-track' voorzien, een obstakelparcours. Ook een foam pit, die boordevol schuimblokken ligt om tussen te bewegen, is aanwezig. Net zoals een airbag met springtoren, schuine trampolines en exemplaren om trefbal en basket op te spelen. Voor de allerkleinsten is een aparte kids-zone aanwezig.





"Kinderen kunnen hun energie kwijt, tieners vinden hier een hippe ontmoetingsplek en volwassenen worden sportief uitgedaagd", zegt De Blende. "We denken ook aan workshops en opleidingen tot jump master. En ook om aan de conditie te werken, biedt een trampolinepark mogelijkheden."





Rooskleurige toekomst

De toekomst van het nieuwe trampolinepark ziet er rooskleurig uit. De sector is booming. De Blende pikte de hype op in Amerika en Engeland. "Via Nederland komt ze nu ook naar België overgewaaid", weet De Blende. "In deze regio bestond er op dat vlak nog een leemte. Ik ben blij dat ik die met The Jump Factory kan invullen."





The Jump Factory is elke week open van woensdag tot en met zondag en tijdens alle vakantiedagen. Naar aanleiding van de opening, geldt een speciale actie. Tot 13 mei krijgen bezoekers gratis jumpkousen bij een springbeurt. Wie op de hoogte wil blijven, kan dat via de Facebookpagina The Jump Factory of www.thejumpfactory.be.