Tot eind juni werken in Fresiastraat en omgeving 23 mei 2018

Vanaf donderdag 24 mei vinden er werken plaats in de bloemenwijk in Lebbeke. Het gaat om de Fresiastraat, de Begoniastraat en de Magnoliastraat. Naar aanleiding hiervan kan er geen verkeer in deze straten. Er is een omleiding voor het verkeer. Bestuurders moeten omrijden via de Rode-Kruisstraat en de Opwijksestraat. Deze werken zullen duren tot eind juni. (DND)