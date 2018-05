Toneelkring Wij tekent present op kermis 26 mei 2018

Toneelkring Wij van Lebbeke laat de jaarlijkse Minnestraat Kermis niet onopgemerkt voorbijgaan. Het amateurgezelschap houdt verschillende extra activiteiten. Teater De Minne, aan de Lange Minnestraat, staat permanent open voor een frisse pint of een stevige hap. Op zaterdag 26 mei vindt een Blues-avond plaats. Vanaf 21 uur is er een live optreden van The Blue Parrot Swingband. Daarna volgt een fuif. Op zondag 27 mei is iedereen vanaf 15.30 uur welkom voor pannenkoeken en ijs. En op maandag 28 mei tot slot, naar aanleiding van de jaarmarkt, steekt Wij de barbecuevuren aan. Smullen kan vanaf 11 uur. (DND)