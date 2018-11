Toneelkring Wij roddelt in het kapsalon Nele Dooms

23 november 2018

Toneelkring Wij van Lebbeke pakt dit weekend uit met de eerste productie van het theaterseizoen. De acteurs brengen “Coiffure Jean-Paul” van Robert Harling, in een regie van Danny Cobbaut. Met Greet Aelbrecht, Anne Carpentier, Geertje Corthals, Joke De Saedeleir, Claire Moortgat en Martine Dalemans staan alleen dames op het podium. “We brengen een stuk humor, sappige dialogen en diepmenselijke gevoelens”, zeggen zij. “Het stuk zal het publiek niet onberoerd laten.” De actrices vertellen het verhaal over Martine, Louise en Claire, die elke week samenkomen in het kapsalon van Brigitte en haar nieuwe helpster Lies. Het geroddel kan dan niet op. Tot Manon, de dochter van Martine, plots zwanger wordt en dat niet zonder risico’s blijkt te zijn. Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 24, maandag 26 en vrijdag 30 november en zaterdag 1, zondag 2, donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 december, telkens om 20.15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Teater De Minne, aan de Lange Minnestraat in Lebbeke. Info en reservatie: reservatie@toneelkringwij.be of 053/70.14.98.