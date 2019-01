Toneelkring Wij kiest voor zwarte komedie Nele Dooms

30 januari 2019

Toneelkring Wij van Lebbeke is klaar voor een volgende productie. Met “Food Chain” kiezen de acteurs voor een zwarte komedie. Dat wordt meteen een unicum voor het amateurgezelschap. “Voor het eerst in ons meer dan vijftigjarig bestaan doen we voor dit toneelstuk beroep op een vrouwelijke regisseur”, zegt voorzitter Renaat Moeyersoon. “De regie is in handen van Inge Van Erum. Zij verdiende haar sporen al bij andere toneelgezelschappen in Vlaanderen en nu komt ze bij ons langs.” In “Food Chain” probeert Amanda te achterhalen waarom haar man Ford al meer dan een week niet is thuisgekomen. Diezelfde nacht wacht Serge op zijn nieuwe geliefde, terwijl de vraatzuchtige Otto hem probeert terug te winnen. “Food Chain is een vlijmscherpe komedie waarin mensen met obsessies en frustraties naast elkaar praten”, legt Moeyersoon uit. Op de planken staan Isabelle Duquenne, San Cooreman, Sven Van Den Bossche, Karl Gillis en Jan Bosman. Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 2 februari, maandag 4 februari, vrijdag 8 februari, zaterdag 9 februari, zondag 10 februari, vrijdag 15 februari en zaterdag 16 februari, telkens om 20.15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Teater De Minne, Lange Minnestraat in Lebbeke. Info en reservatie: 053/70.14.98 of via reservatie@toneelkringwij.be.