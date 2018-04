Toneelkring Wij is bitterzoet 21 april 2018

De Lebbeekse toneelkring 'Wij' brengt haar derde productie van het seizoen.





'De Bitterzoet' van Dennis Potter, in een bewerking en regie van Benny D'Haeseleer, staat op het programma. In het toneelstuk staat de familie Broex, brave burgers uit de middenklasse, centraal. De Broexen zouden een doodnormaal leven leiden, ware het niet dat hun dochter Caroline zwaar gehandicapt is na een auto-ongeluk. Moeder geeft de moed niet op. Vader, verdrietig en verbitterd, isoleert het gezin meer en meer van de buitenwereld. Plots staat er een vriend van de dochter voor de deur. Acteurs van dienst zijn Jolien Contryn, San Cooreman, Jan Jacob en Jan Lissens.





Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 21 april, maandag 23 april, vrijdag 27 april, zaterdag 28 april, vrijdag 4 mei en zaterdag 5 mei, telkens om 20.15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in theater De Minne, Lange Minnestraat in Lebbeke. Info en reservatie:





www.toneelkringwij.be. (DND)