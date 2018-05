Toneelkring Vrede promoot nieuwe productie 16 mei 2018

De acteurs van Toneelkring Vrede vatten tijdens de wekelijkse marktdag in Lebbeke verkleed post aan de Grote Plaats. Daar voerden ze promotie voor hun volgende toneelproductie "Komen (Vr)Eten". "Het wordt een parodie op het bekende televisieprogramma", zegt Bart De Brandt. "Daarom vertonen we ons als een bont gezelschap amateurkoks." De komedie van Jeroen Maes is in handen van regisseur Sofie Jacobs. "Vier verschillende individuen gaan bij elkaar tafelen en geven punten op de kookkunsten en capaciteiten van de gastheer of -vrouw", zegt Jacobs. "We zijn er zeker van dat deze productie bij iedereen in de smaak zal vallen en geven nu al een voorsmaakje."





De voorstellingen zelf volgen begin juni. (DND)