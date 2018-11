Toneelkring Vrede kan extra helpende handen gebruiken Nele Dooms

12 november 2018

16u19 1 Lebbeke Toneelkring Vrede van Lebbeke, die kan bogen op een geschiedenis van meer dan honderd jaar, is op zoek naar extra helpende handen. Een nieuwe productie ‘Martin & Mathilda’ staat op stapel.

Het Lebbeekse amateurgezelschap Vrede maakte recent een doorstart. Ondertussen staan er vooral jonge creatievelingen aan het roer. “Omdat we al zo lang een vaste waarde zijn binnen de gemeente, doen we er natuurlijk graag nog vele jaren bij”, zegt voorzitter Lobke De Paepe. “Al onze leden zijn heel divers, maar we vormen wel één grote familie, waar plezier beleven centraal staat. De eerste plannen om van 2020, waarin we onze 120-jarig bestaan vieren, een groot feestjaar te maken, zijn volop aan het rijpen.”

Vrede kan wel extra helpende handen gebruiken en doet daarom een oproep. Wie graag toneel speelt of op de planken staat, is zeker welkom. Maar ook voor achter de schermen worden medewerkers gezocht. “Een paar extra handen bij decorbouw, rekwisieten en techniek kunnen we zeker gebruiken”, zegt de Paepe. “Ook sponsors zijn altijd welkom.”

Omdat Toneelkring Vrede bij het publiek vooral scoort met komedies, zal ook de eerstvolgende productie “Martin & Mathilde” de toeschouwers aan het lachen brengen. “Broer en zus runnen een oubollig hotelletje, maar hebben op zolder een louche handel waarmee ze op korte tijd veel geld willen verdienen. Net in de cruciale week, zit het hotel echter vol met een groep wielertoeristen”, schetst De Paepe.

Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 23, zaterdag 24, maandag 26, vrijdag 30 november, telkens om 20 uur, op zondag 25 november om 19 uur, zaterdag 1 december om 20 uur en zondag 2 december om 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Voermansrust, Schrovestraat in Wieze. Toegangskaarten kosten 10 euro.

Info en reservatie: www.toneelkringvrede.com .