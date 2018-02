Toneelkring Vrede houdt quiz 07 februari 2018

Toneelkring Vrede van Lebbeke organiseert op zaterdag 10 februari voor de tweede keer haar 'Algemene Vrede Quiz'. Het vervolg komt er na het grote succes van vorig jaar. De organisatoren voorzien vragen over verschillende onderwerpen om de algemene kennis van de kandidaten te testen. Ploegen van maximum vier personen kunnen deelnemen. De quiz start om 19 uur. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Er zijn leuke prijzen te winnen. Liefhebbers zijn welkom in Zaal Voermansrust, aan de Schrovestraat 41 in Wieze. (DND)