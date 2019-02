Tom Lanoye te gast in bibliotheek Nele Dooms

01 februari 2019

De bibliotheek van Lebbeke krijgt Tom Lanoye op bezoek. Dat kadert binnen de Poëzieweek die momenteel loopt. Lanoye is aangeduid als geschenkdichter van deze week. Hij is te gast in de bib op zondag 3 februari. Lanoye zorgt er om 11 uur voor een “poëtisch aperitief”. De bibliotheek verloot tussen de bezoekers enkele exemplaren van de door hem geschreven geschenkgedichtbundel. Ook op zaterdag 2 februari staat de Gedichtenweek centraal in de bib. Om 11.30 uur wordt de “bibdichter” bekend gemaakt. Kinderen konden daar aan deelnemen door een kort gedichtje te schrijven. De bibdichter zal een jaar lang gelegenheidsgedichten schrijven voor de bibliotheek. Voorafgaand aan de prijsuitreiking neemt bibliotheekmedewerker Hanne Callewaert de aanwezige kinderen mee in de geheimen van de gedichten tijdens een workshop. De bibliotheek bevindt zich aan de Stationsstaat in Lebbeke. Info: 052/468.306.