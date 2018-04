Toch lagere snelheid op Dendermondsesteenweg 05 april 2018

02u49 0 Lebbeke Het Lebbeekse gemeentebestuur neemt dan toch initiatief om de maximumsnelheid op de Dendermondsesteenweg, tussen bebouwde kom en het kruispunt van de N41, te laten zakken.

Momenteel mogen chauffeurs over deze beperkte lengte zeventig kilometer per uur rijden. Aan de overzijde van de N41, wat grondgebied Dendermonde is, liet het stadsbestuur daar de snelheid eerder al dalen tot vijftig kilometer per uur. Ook in Lebbeke gingen al geruime tijd stemmen op om dat op het deel van de Dendermondsesteenweg ook te doen. Zeker nadat recent nog een zwaar ongeval gebeurde op het kruispunt van de steenweg met de N41, klonk de roep nog harder. Burgemeester François Saeys (Open Vld) hield een tijd de boot af, maar gaat nu toch in op het verzoek. Dat bevestigde hij tijdens de jongste gemeenteraad op een vraag hierover van oppositieraadslid André Segers (Lebbeke Vooruit). "Er is een brief vertrokken vanuit de gemeente naar de Afdeling Wegen en Verkeer met de vraag om de snelheidsbeperking te laten dalen van zeventig naar vijftig kilometer per uur", zegt hij. (DND)