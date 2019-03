Tim Pollet kandidaat op Vlaamse lijst Groen Nele Dooms

11 maart 2019

Tim Pollet (36), voorzitter van Groen Lebbeke, is bij de komende verkiezingen kandidaat op de Vlaamse lijst Groen in Oost-Vlaanderen. Hij staat op de zeventiende plaats. Pollet maakte zijn politiek debuut tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Kort na de stembusgang nam hij de voorzittersrol binnen de Lebbeekse afdeling op zich. Nu is hij opnieuw kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen. “Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kreeg ik de smaak voor politiek echt te pakken”, zegt hij. “Ik ben blij dat ik opnieuw mijn steentje kan bijdragen voor Groen, om werk te maken van een echte klimaatregering.” Pollet wil zich vooral bezig houden met thema’s mobiliteit, klimaat en energie. “Een uitgebreid en betaalbaar openbaar vervoer is niet alleen het sleutelelement om mensen weg te leiden van koning auto, het is ook essentieel in de strijd tegen de klimaatopwarming, de luchtvervuiling en de files”, zegt hij.