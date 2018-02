Tijdelijk lichten op Brusselsesteenweg voor herstel wegdek 20 februari 2018

Er zullen vanaf volgende week werken plaatsvinden op de N47, de Brusselsesteenweg, in Lebbeke. Het gaat om herstellingen die het Agentschap Wegen en Verkeer laat uitvoeren aan het wegdek. Ook de aanleg van een linkerafslagstrook, ter hoogte van het nieuwe koopcentrum in de buurt van de Lange Minnestraat, is voorzien. Bovendien wordt het betonnen wegdek vervangen door asfalt. Deze werken starten op maandag 26 februari en zullen duren tot de zomer. Tijdens de duur van deze werken moet het verkeer op de Brusselsesteenweg beurtelings aan de werfzone passeren. Dat zal geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten. Voor de veiligheid geldt er ook een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. (DND)