Tien jaar op gewacht, in september eindelijk zover: nieuwbouw voor meisjes Chiro Sonneveld Nele Dooms

25 februari 2019

14u21 0 Lebbeke Ze hebben er maar liefst tien jaar op moeten wachten, maar in september is het eindelijk zover: dan kunnen de meisjes van Chiro Sonneveld zich uitleven in hun nieuwbouw. Nu het ontwerp helemaal klaar is en de bouwvergunning in handen, kan het aftellen naar hun nieuwe stek beginnen. Binnen zeven maanden verrijst er een gloednieuw complex, voldoende groot om ook het groeiend aantal leden op te vangen.

Het is al jaren duidelijk dat de accommodatie van Chiro Sonneveld, aan de Flor Hofmanslaan, haar beste tijd gehad heeft. Meer dan twintig jaar geleden werden de lokalen, tweedehands paviljoenen, opgetrokken als ‘tijdelijke locatie’, maar ze zijn nog altijd in gebruik. Met alle gevolgen van dien. De constructie is tot de naad versleten en vertoont stabiliteitsproblemen, er zitten gaten in de muren en door gebrek aan isolatie zijn de lokalen in de winter amper warm te krijgen. “Door een groeiend ledenaantal — we zijn momenteel met 160 — is de huidige infrastructuur ook te klein geworden”, zeggen hoofdleidsters Nona Bosteels en Nena Saerens.

Het idee voor een nieuwbouw is ondertussen tien jaar oud. “Maar het is voor een jeugdvereniging niet simpel om het hele financiële plaatje rond te krijgen. Middelen gaan vooral naar de werking voor de kinderen, veel ruimte om te sparen is er niet”, zegt Nena. “Maar nu is de cirkel rond en hebben we de centen om werk te maken van een nieuw complex. In september of oktober beginnen de werken, die in verschillende fasen zullen plaatsvinden. Zo gaan we stelselmatig van oud naar nieuw, zonder dat dit de werking stoort.”

In de nieuwbouw, een industriële staalbouw met een betonnen buitenbekleding, krijgt elke afdeling van de meisjeschiro een eigen lokaal. “Die zullen ook meteen groot genoeg zijn om zelfs nog een verdere groei van onze vereniging op te vangen”, zegt Nona. “Voorts voorziet het ontwerp in een grote polyvalente zaak, een keuken, sanitair, douches, opslagplaats en technische ruimte. Alles is zo ontworpen dat het gebouw ook in de zomer goed dienst kan doen voor de speelpleinwerking die dan plaatsvindt. De infrastructuur zal ook stevig genoeg zijn om bestand te zijn tegen vandalisme. Daar kregen we de voorbije jaren jammer genoeg regelmatig mee af te rekenen.”

Ondanks de mooie spaarpot die in al die jaren is opgebouwd, moet de jeugdbeweging toch de vinger op de knip houden. Om te besparen zullen vrijwilligers zelf zoveel mogelijk werk doen. “Vooral voor de afwerking zullen we veel op ons nemen om kosten te besparen”, klinkt het. “We kunnen zeker ook nog wat sponsors gebruiken om het financiële plaatje mooi rond te krijgen. Vrije giften zijn welkom, maar we hebben ook een win-winsysteem, waarbij sympathisanten ons 500 euro of meer lenen met de garantie die ze die na acht jaar terugkrijgen met 1 procent intrest.”